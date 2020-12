Brasile: coronavirus, Senato approva decreto che stanzia 1.9 miliardi per acquisto vaccino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra Fiocruz e AstraZeneca è il risultato della cooperazione tra il governo brasiliano e il governo britannico, annunciato il 27 giugno dal ministero della Salute. Il prossimo passo sarà la firma di un contratto di ordine tecnologico, previsto per questo mese, che garantisce il accesso a 100 milioni di dosi del vaccino, di cui 30 milioni di dosi saranno distribuite tra dicembre e gennaio e 70 milioni nei primi due trimestri del 2021. Sul totale dei fondi, il ministero della Salute prevede un trasferimento di 522 milioni di real (87,5 milioni di euro) in favore del laboratorio Bio-Manguinhos della Fiocruz per la produzione del siero. (Brb)