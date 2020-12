Coronavirus: New York, tasso positività al 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Bill de Blasio, del Partito democratico, ha annunciato giovedì che la città ha raggiunto un tasso di infezione da coronavirus di oltre il 5 per cento, il più alto da maggio, in quanto le aree di tutto il paese devono affrontare nuove ondate di casi, secondo quanto riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". La città ha registrato 11.502 nuove infezioni, 802 ricoveri ospedalieri e 75 decessi confermati come risultato del virus nella scorsa settimana. In conferenza stampa, de Blasio ha annunciato la creazione dell'Istituto di risposta alla pandemia, destinato a preparare la città e altre aree per future emergenze sanitarie. (Nys)