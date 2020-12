Coronavirus: Usa, per autorità sanitarie possibili 450 mila morti entro febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) statunitensi ha avvertito che la nazione sta affrontando un inverno devastante, prevedendo che i morti totali di Covid-19 potrebbero diventare "quasi 450 mila" entro febbraio, a meno che una grande percentuale di americani non prenda maggiori precauzioni. "La realtà è che dicembre e gennaio e febbraio saranno tempi duri", ha detto Robert Redfield, direttore dei Cdc, in un discorso alla Fondazione della Camera di Commercio. "In realtà credo che saranno i momenti più difficili nella storia della sanità pubblica di questa nazione".(Nys)