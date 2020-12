Usa-Cina: Pompeo, "inorriditi" dalla repressione di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono "inorriditi" dalla persecuzione politica del governo di Hong Kong nei confronti dei coraggiosi sostenitori della democrazia. A dirlo è il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una nota. "L'uso dei tribunali per mettere a tacere il dissenso pacifico è una caratteristica dei regimi autoritari e sottolinea ancora una volta che la più grande paura del Partito comunista cinese è la libertà di parola e di pensiero del suo stesso popolo", si legge nel comunicato. "Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con i nostri alleati e partner in tutto il mondo per difendere i diritti e le libertà del popolo di Hong Kong e di tutti coloro che soffrono sotto il dominio repressivo del Pcc", conclude Pompeo.(Nys)