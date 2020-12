Usa: il direttore dell'intelligence Ratcliffe, Cina è "la più grave minaccia dalla Seconda guerra mondiale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- John Ratcliff, direttore dell'Intelligence nazionale degli Stati Uniti, ha detto che la Cina si sta preparando per "un periodo di confronto aperto con gli Stati Uniti", e ha sollecitato un'azione bipartisan per affrontare "la più grande minaccia odierna per gli Stati Uniti" e per "la democrazia in tutto il mondo dalla seconda guerra mondiale". In un editoriale sul "Wall Street Journal", il più alto funzionario dei servizi segreti dell'amministrazione Trump ha anche affermato che quest'anno la Cina ha preso di mira numerosi membri del Congresso e di collaboratori del Congresso in una massiccia campagna di influenza. Il pezzo di Ratcliffe era solo l'ultimo avvertimento da parte di alti funzionari dell'amministrazione sulle intenzioni della Cina, con alcuni avvertimenti di possibili azioni militari in Asia e altri che indicavano sforzi senza precedenti per influenzare l'amministrazione Biden in arrivo. (Nys)