Usa: Pentagono aggiunge altre due società militari cinesi in lista nera

- Il più grande produttore di chipmaker e produttore nazionale di petrolio e gas offshore cinese sono stati aggiunti a una lista nera di presunte società legate all'esercito di Pechino, ha detto il Pentagono in un comunicato. Lo riporta l'emittente "Cnbc" Il Dipartimento della Difesa ha designato un totale di quattro società come possedute o controllate dall'Esercito di Liberazione del Popolo: Semiconductor Manufacturing International, China National Offshore Oil, China Construction Technology e China International Engineering Consulting. Le altre quattro società aggiunte giovedì portano a 35 il numero totale di imprese sulla lista nera. I funzionari degli Stati Uniti hanno a lungo lamentato il fatto che le società cinesi sono in debito con la Repubblica popolare cinese e raccolgono informazioni sensibili per conto dell'Esercito di liberazione del popolo. Il Partito comunista cinese ha già detto in precedenza che non si occupa di spionaggio industriale.(Nys)