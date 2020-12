Coronavirus: Usa, Biden vuole far indossare a tutti le mascherine per i primi 100 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha intenzione di invitare gli statunitensi a indossare le maschere per i suoi primi 100 giorni in carica. Lo ha annunciato oggi, nel corso di un'intervista con Jake Tapper dell'emittente "Cnn": "Solo 100 giorni per indossare le mascherine, non per sempre. 100 giorni. E penso che vedremo una significativa riduzione" dei contagi di Covid-19, ha detto Biden, secondo un'anteprima dell'intervista che andrà in onda stasera. Biden vuole che tutti indossino le mascherine, ma non avrà l'autorità costituzionale per ordinare direttamente un obbligo nazionale. Alcuni esperti hanno suggerito che potrebbe legare i finanziamenti federali alle leggi statali sulle mascherine e hanno detto che potrebbe fare pressione sui sindaci locali per emanare mandati da soli se i governatori non collaborano.(Nys)