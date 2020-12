Elezioni Usa: legali Trump esibiscono presunte prove video di irregolarità in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra legale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esibito durante una audizione pubblica ieri, 3 dicembre, una serie di evidenze video che dimostrerebbero a loro dire irregolarità nel conteggio dei voti in Georgia, in occasione delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. Le riprese, registrate dal sistema di videosorveglianza presso la State Farm Arena – il centro per lo spoglio dei voti postali e militari nella contea di Fulton – pare confermare le testimonianze giurate raccolte dai legali del presidente: attorno alle ore 22.00 del 3 novembre, una donna dalla capigliatura bionda - presumibilmente la responsabile delle operazioni - ha annunciato che lo spoglio si sarebbe interrotto sino al giorno successivo, ed ha chiesto al personale e agli osservatori di lasciare il seggio. Le riprese video confermano però che quattro persone si sono trattenute presso il centro, hanno estratto valige contenenti voti, ed hanno proseguito in assenza di osservatori lo spoglio delle schede sino alle prime ore del giorno successivo. I legali di Trump hanno evidenziato che tale condotta è contraria alle norme elettorali in vigore in Georgia. Funzionari elettorali dello Stato hanno però replicato che dalle immagini non si evince “alcuna condotta scorretta”. Frances Watson, investigatore capo del segretario di Stato della Georgia, ha negato che agli osservatori sia stato chiesto di lasciare la State Farm Arena: una affermazione a sua volta confutata dal capogruppo dei Repubblicani della Georgia, David Shafer: a suo dire, le immagini provano che migliaia di voti sono stati computati in assenza di osservatori, e dunque sono invalidi. (Nys)