Usa-Cina: autorità statunitensi discutono accordo legale con il cfo di Huawei Meng

- Le autorità giudiziarie degli Stati Uniti avrebbero intrapreso colloqui con i rappresentanti legali del direttore finanziario di Huawei Technologies, Meng Wanzhou, arrestata il primo dicembre 2018 a Vancouver, in Canada, e tuttora agli arresti domiciliari in quel paese, perché accusata dagli Stati Uniti di violazioni delle sanzioni contro l’Iran da parte del colosso dell’elettronica cinese. Secondo indiscrezioni del “Wall Street Jorunal”, i legali della donna hanno discusso con funzionari del dipartimento di Giustizia Usa l’ipotesi di un accordo che consentirebbe a Meng di ritornare in Cina, a patto di ammettere gli illeciti a lei contestati. Di fatto, le due parti starebbero discutendo un accordo di rinvio del processo, che potrebbe comportare in ultima analisi la decadenza delle accuse a carico di Meng, a patto che quest’ultima cooperi con gli investigatori e riconosca la fondatezza di almeno alcune delle accuse a suo carico. Secondo le fonti citate dal quotidiano Usa, Meng ha rifiutato accordi di questo genere sino a questo momento, continuando a sostenere invece la propria innocenza. Sino a questo momento né il dipartimento di Giustizia Usa, né Huawei hanno voluto commentare le indiscrezioni. (Nys)