Usa: segretario Marina Braithwaite conferma piani per una nuova flotta nell’Oceano Indiano

- Il segretario della Marina degli Stati Uniti, Kenneth Braithwaite, ha confermato durante una audizione della commissione Servizi armati del Senato federale i piani del Pentagono per la creazione di una nuova flotta della Marina incaricata delle operazioni nell’Oceano Indiano, che attualmente rientra nella vasta area di competenza della Settima flotta, di stanza a Yokosuka, in Giappone. Braithwaite ha discusso ieri, 3 dicembre, la necessità di ripristinare la Prima flotta, smobilitata all’inizio degli anni Settanta, per far fronte alla crescente presenza navale cinese nella regione. “Ricostituiremo la Prima flotta, e le assegneremo la responsabilità primaria dell’Oceano Indiano e dell’Asia Meridionale”. Il segretario ha parlato di una “forza di spedizione” comandata direttamente sul teatro delle operazioni. (segue) (Nys)