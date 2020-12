Usa: segretario Marina Braithwaite conferma piani per una nuova flotta nell’Oceano Indiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Braithwaite aveva già anticipato i piani per il ripristino della Prima flotta in occasione del simposio Naval Submarine League, il primo novembre scorso. In quell’occasione, il segretario ha affermato che la Settima flotta della Marina militare degli Stati Uniti, di stanza a Yokosuka, in Giappone, non è più sufficiente a contenere efficacemente la Cina. Ad oggi la Settima flotta opera in un’area che spazia dalle Hawaii al confine Indo-Pakistano: una macroregione che include 36 paesi e circa la metà della popolazione mondiale. Si tratta dell’area operativa più vasta tra quelle affidate alle Flotte della Marina Usa, e la Settima flotta vi opera simultaneamente tra 50 e 70 navi e sottomarini, 150 aeromobili e circa 20mila marinai. Braithwaite, citato da “Usni News” – una pubblicazione edita dall’Istituto navale degli Stati Uniti – ha però dichiarato che la Marina vuole “allestire una nuova flotta. Vogliamo collocare questa flotta al crocevia tra l’Oceano Indiano e il Pacifico”. (segue) (Nys)