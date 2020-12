Usa: segretario Marina Braithwaite conferma piani per una nuova flotta nell’Oceano Indiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il segretario della Marina, “non possiamo più fare affidamento soltanto sulla Settima flotta in Giappone. Dobbiamo guardare ai nostri alleati e partner, come Singapore e India, e posizionare una flotta numerata dove avrebbe estremo rilievo se – Dio non voglia – dovessimo trovarci coinvolti in un qualsiasi tipo di conflitto”. Braithwaite ha evidenziato che una nuova flotta dell’Indo-Pacifico costituirebbe anzitutto “un formidabile fattore di deterrenza. Perciò creeremo una Prima flotta, e la collocheremo, se non a Singapore, nelle immediate vicinanze. La struttureremo perché sia più orientata alla proiezione della forza e la mobiliteremo nel Pacifico, sino a quando si troverà nel punto esatto nel quale possa assistere al meglio noi e i nostri alleati”. La Marina militare degli Stati Uniti ha operato una “Prima flotta” nel Pacifico Occidentale tra il 1947 e il 1973; tale unità è stata poi assorbita dalla Terza flotta di stanza a San Diego, in California. (Nys)