Giappone: premier Suga ribadisce impegno a ospitare le Olimpiadi

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha ribadito oggi l’impegno del suo governo a concretizzare i piani per le Olimpiadi estive di Tokyo, rinviate al prossimo anno a causa della pandemia di coronavirus. Suga ha promesso che i Giochi saranno “sicuri”, proprio mentre il Paese fa i conti con la peggiore ondata di contagi dall’inizio della Pandemia. In un videomessaggio inviato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il primo ministro ha espresso l’auspicio che i Giochi possano servire da “prova che l’umanità ha sconfitto la pandemia, che ha causato sino a questo momento oltre 1,5 milioni di vittime nel mondo e prostrato l’economia globale. “Non risparmierò alcuno sforzo per concretizzare giochi sicuri”, ha dichiarato Suga durante una sessione speciale dell’Assemblea dedicata al coronavirus. Il Giappone è riuscito a contenere efficacemente la pandemia sino a questo momento, ma nelle ultime settimane ha assistito a un preoccupante aumento dei casi di contagio in grandi centri com Tokyo, Osaka e Sapporo. (segue) (Git)