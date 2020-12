Usa: Biden apre a Fauci, annuncia che si vaccinerà pubblicamente contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il democratico Joe Biden ha dichiarato ieri, 3 dicembre, di essere pronto a farsi somministrare pubblicamente uno dei vaccini contro il coronavirus per dimostrarne la sicurezza al pubblico, ed ha affermato di voler confermare l’infettivologo Anthony Fauci nel ruolo di esperto di riferimento per la pandemia una volta insidiatosi alla Casa Bianca, il prossimo gennaio. “La gente ha perso la fiducia nell’efficacia del vaccino”, ha dichiarato Biden nel corso di una intervista trasmessa ieri dall’emittente televisiva “Cnn”. Fauci, direttore dell’Istituto nazionale di allergologia e malattie infettive, e membro della task force contro il coronavirus istituita dall’amministrazione del presidente Donald Trump, ha incontro i consiglieri di Biden per l’emergenza sanitaria nella mattinata di ieri. Lo stesso Fauci ha dichiarato di volersi vaccinare pubblicamente per contribuire ad aumentare la fiducia dell’opinione pubblica nei confronti dei nuovi vaccini, sviluppati dalle case farmaceutiche in meno di un anno nel contesto della crisi pandemica globale. Nel corso dell’intervista all’emittente “Cnn”, cui ha preso parte anche la vice di Biden, Kamala Harris, il leader democratico ha sollecitato il Congresso ad approvare la proposta di un nuovo pacchetto di aiuti economici da 908 miliardi di dollari, promossa da senatori moderati ma osteggiata dall’ala progressista dei Democratici, che chiede un intervento di diverse migliaia di miliardi di dollari. “La gente soffre, è spaventata a morte”, ha dichiarato Biden.(Nys)