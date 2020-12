Corea del Sud: coronavirus, oltre 600 nuovi contagi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato ben 629 nuovi casi di coronavirus nelle scorse 24 ore, il dato peggiore registrato in quel Paese da nove mesi a questa parte, nonostante le rigide misure di contenimento adottate nelle ultime settimane dalle autorità sanitarie di quel paese. Il totale dei contagi dall’inizio della crisi è aumentato a 36.332 e i decessi a 536, secondo i dati forniti dall’Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie. Preoccupa soprattutto l’aumento dei contagi nell’area metropolitana di Seul dove è concentrata la metà della popolazione sudcoreana complessiva. Il governo ha confermato le attuali misure di distanziamento sociale nell’area metropolitana di Seul, ed ha decretato la chiusura di palestre, saune e altri esercizi commerciali giudicati a rischio alla luce dell’aumento dei casi di coronavirus nel paese. A Seul, nella provincia circostante di Gyeonggi e nella città portuale di Incheon il governo ha decretato il passaggio al secondo livello di allerta per una settimana. (segue) (Git)