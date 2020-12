Corea del Sud: coronavirus, oltre 600 nuovi contagi giornalieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Corea del Sud, Chung Sye-kyun, ha annunciato ierii, 2 dicembre, che il numero delle persone poste in quarantena domiciliare dalle autorità sanitarie per prevenire la propagazione del nuovo coronavirus è aumentato ad oltre 70mila, una cifra senza precedenti in quel Paese dall’inizio della pandemia. “La trasmissione del virus prosegue in diversi luoghi”, ha avvertito il primo ministro. Aggiungendo che il prossimo fine settimana segnerà uno snodo cruciale per determinare l’andamento della parabola dei contagi. (segue) (Git)