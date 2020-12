Corea del Sud: coronavirus, oltre 600 nuovi contagi giornalieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chung ha sollecitato i cittadini a rimanere in casa nel fine settimana, per contribuire ad arginare la propagazione del virus. Focolai di infezione sono stati segnalati in diverse zone del Paese, e il governo sta valutando il varo di nuove misure restrittive estese all’intero territorio nazionale, e non ai soli centri urbani più popolati. Il ministro della Salute sudcoreano, Park Neunghoo, ha dichiarato che “ci troviamo ora in una situazione nella quale un focolaio potrebbe verificarsi in qualsiasi luogo”. Dallo scorso 8 novembre il bilancio giornaliero dei contagi si mantiene sopra la soglia di 100 casi. Le autorità sanitarie nazionali hanno chiesto il varo di misure di prevenzione in vista dell’esame nazionale di ammissione alle università di oggi, 3 novembre. (segue) (Git)