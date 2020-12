Corea del Sud: coronavirus, oltre 600 nuovi contagi giornalieri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi le autorità di Seul hanno già decretato un ulteriore rafforzamento delle misure di tracciamento dei contatti, tese a isolare i focolai di contagio. Nuovi focolai continuano a presentarsi presso strutture private, pubbliche e ospedali in diverse parti del Paese, e la loro circoscrizione diventa sempre più complicata, scrive il quotidiano “Korea Herald”. Le autorità sanitarie hanno annunciato nuove ispezioni presso i luoghi di lavoro classificati “ad alto rischio”, come i call center nell’area metropolitana di Seul. Negli ultimi giorni sono aumentati anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che ora sono più di 50. (segue) (Git)