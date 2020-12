Kosovo: premier Hoti, misure anti Covid resteranno in vigore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Pristina, Shpend Ahmeti, ha fortemente criticato nei giorni scorsi le nuove misure proposte dal governo kosovaro volte a contenere la diffusione dei contagi da coronavirus che prevedono il coprifuoco per diversi comuni, tra cui la stessa capitale, dalle 19 alle 5 del mattino. "Queste misure renderanno la situazione Covid solo più difficile, non più facile. Se le misure includeranno tutto il Kosovo sulla base della giustificazione che rallenteranno la diffusione del virus, noi le sosterremo", ha detto Ahmeti criticando la scelta dell'esecutivo di discernere tra le aree del Paese in funzione del coprifuoco. Il primo cittadino di Pristina ha ribadito che la città è stata "penalizzata" per il fatto che esegue più test rispetto ad altri comuni. "Questo è ingiusto oltre che una cattiva motivazione contro i test. Dovremmo mirare a ottenere il contrario, a testare il più possibile", ha scritto Ahmeti su Facebook. (segue) (Alt)