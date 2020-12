Albania: attesa conferma della composizione della commissione per indagare su rapporto Dick Marty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare albanese incaricata di esaminare il rapporto Dick Marty, sui presunti crimini commessi in Albania dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), sarà composta da nove deputati della maggioranza e dell'opposizione. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Albanian Daily News", per la maggioranza faranno parte della commissione speciale istituita nei giorni scorsi Ulsi Manja, Alket Hyseni, Klotilda Bushka, Adnor Shameti e Ermonela Felaj; mentre per l'opposizione ci saranno Myslim Murrizi, Edmond Stojku e Enver Roshi. Anche la parlamentare indipendente Elena Xhina sarà nella commissione, che sarà presieduta dalla socialista Manja. Nella giornata di domani è in programma il voto del parlamento di Tirana per l'approvazione definitiva della composizione della commissione speciale. (segue) (Alt)