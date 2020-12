Covid: Conte a Onu, crisi sanitaria ha messo in discussione sostenibilità globalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte ha inoltre affermato: “Finora abbiamo ottenuto notevoli risultati nel sostegno a quei Paesi, anche attraverso la riduzione del problema del debito. Tuttavia, siamo consapevoli che c'è ancora una grande quantità di sforzi per aumentare. Come Presidenza del G20, ci impegniamo a lavorare instancabilmente con tutte le parti interessate coinvolte. Il deterioramento delle condizioni di vita in molti paesi colpiti da conflitti aumenta le sofferenze della popolazione civile e alimenta disordini sociali. È fondamentale continuare a spingere le parti belligeranti a deporre le armi. L'Italia rinnova il proprio sostegno all'Appello del Segretario Generale delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco globale”. Secondo Conte, l'impatto della pandemia sulle catene chiave del valore nel sistema agroalimentare è un altro motivo di preoccupazione. Il capo del governo ha dichiarato che la sicurezza alimentare è una priorità fondamentale per l'Italia. “Attendiamo con impazienza il Vertice sul sistema alimentare del 2021 come un'opportunità per coinvolgere ogni stakeholder su un piano efficace per sconfiggere la fame”, ha proseguito. (segue) (Res)