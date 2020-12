Covid: Conte a Onu, crisi sanitaria ha messo in discussione sostenibilità globalizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre continuiamo a combattere il virus e accogliamo con favore le recenti notizie sulla ricerca sui vaccini, dobbiamo anche guardare avanti, al nostro futuro e al futuro delle giovani generazioni. Una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente deve essere costruita su un approccio basato sui diritti umani. Non dobbiamo lasciare spazio alla discriminazione, all'emarginazione e all'esclusione sociale. Dobbiamo rafforzare la coesione sociale e le donne devono essere al centro del nostro sforzo di ripresa. Dobbiamo combattere la povertà e la disuguaglianza, agendo con decisione per l'attuazione dell'Agenda 2030”, ha aggiunto Conte. Per quanto riguarda la presidenza G20, di cui l’Italia ha raccolto di recente dall’Arabia Saudita, Conte ha osservato la volontà di promuovere un approccio olistico, basato su sostenibilità, innovazione, equità e solidarietà. “Il nostro obiettivo è contribuire a ristabilire l'equilibrio tra le persone e la natura e sviluppare un mondo più pulito, più equo e più sano, per noi e per le generazioni future. Nell'ambito della sua presidenza del G20, con un numero più ampio di membri, l'Italia ospiterà un vertice sulla salute globale insieme alla Commissione europea. In collaborazione con il Regno Unito, l'Italia sta già lavorando per una COP26 di successo, in cui i nostri giovani saranno al centro del dibattito sul rapporto tra uomo e ambiente”, ha dichiarato Conte. “Il nostro approccio è chiaro: dobbiamo lavorare insieme! Non è il momento di far prevalere divisioni e rivalità. Questo è il momento di agire insieme, una comunità globale di intenzioni, per ricostruire un futuro migliore”, ha concluso il presidente del Consiglio. (Res)