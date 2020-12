© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Recovery Fund "non siamo in ritardo. Stiamo fissando per lunedì", anche se il giorno deve ancora essere approvato, "un consiglio dei ministri straordinario" dedicato al punto. "Approveremo la struttura di governance". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa da palazzo Chigi. (Rin)