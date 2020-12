Covid: Conte, non sarà necessario obbligo vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se siamo in una condizione di gestire la curva del contagio, come confido, non sarà necessario imporre un trattamento sanitario obbligatorio. Preferiamo fino all’ultimo preservare la facoltatività della vaccinazione”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha risposto ad una domanda di “Agenzia Nova” sulla possibile obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19. Parlando nel corso della conferenza stampa da palazzo Chigi sull’approvazione del nuovo Dpcm, il presidente ha chiarito che “c’è un principio di autodeterminazione, anche sul piano terapeutico, e dobbiamo salvaguardarlo. Io sono per questo approccio liberale”. (Rin)