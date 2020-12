Stati Uniti: direttore intelligence nazionale, Cina più grande minaccia a democrazia dai tempi dei nazisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rappresenta la più grande minaccia per gli Stati Uniti e la democrazia a livello globale dai tempi della Germania nazista. Lo ha dichiarato il direttore dell’Intelligence nazionale degli Stati Uniti, John Ratcliffe, in un articolo pubblicato oggi dal “Wall Street Journal”. Nel suo commento, Ratcliffe ha invitato i decisori politici ad essere preparati per un periodo prolungato di confronto con Pechino. Nell’articolo Ratcliffe ha rivelato che verranno destinate risorse adeguate all’interno del budget di 85 miliardi di dollari dell'intelligence per porre maggiore pressione su Pechino e per garantire che la sicurezza interna disponga delle risorse di cui ha bisogno "per fornire ai responsabili politici informazioni chiare sulle intenzioni e le attività della Cina". "La Repubblica popolare cinese rappresenta oggi la più grande minaccia per gli Stati Uniti e la più grande minaccia per la democrazia e la libertà in tutto il mondo dalla Seconda guerra mondiale", ha scritto Ratcliffe. "L'intelligence è chiara: Pechino intende dominare gli Stati Uniti e il resto del pianeta economicamente, militarmente e tecnologicamente". Secondo il responsabile dell’Intelligence nazionale Usa, la Cina dovrebbe essere il principale obiettivo della sicurezza nazionale in futuro. L'avvertimento di Ratcliffe segue commenti simili da parte di altri alti funzionari dell'amministrazione Trump, tra cui il Segretario di Stato Mike Pompeo e il Procuratore generale William Barr.(Nys)