- VARIE- Incontro online sul fenomeno della Tratta di esseri umani, in particolare di donne allo scopo di sfruttamento sessuale, in Italia. Un appuntamento che coinvolgerà interlocutori di altri paesi europei (Irlanda, Spagna, Scozia, Germania, Belgio) insieme a personalità della magistratura italiana volto a fare il punto sullo stato delle cose e tracciare una linea di valutazione delle pratiche messe in campo negli ultimi 2 anni. L’evento è promosso dalla cooperativa sociale contro tratta, violenze discriminazioni Be Free. All'incontro prenderanno parola, tra gli altri, l'assessora della Regione Lazio Alessandra Troncarelli e il Pm Davide Mancini, di cui è ben noto l'impegno sul piano della repressione giudiziaria del reato di tratta. (ore 10)- Presentazione in diretta streaming, dall'Aula Multimediale di Tim, del progetto LFactor: un nuovo approccio alla leadership. L’evento è promosso da Unirete-Unindustria (ore 15) (Rer)