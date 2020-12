Conte: "Curva dei contagi piegata in un mese, nuove misure per evitare terza ondata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un mese "abbiamo piegato la curva dei contagi riportando il valore Rt a 0,91”, e “registriamo anche un calo dei ricoveri: stiamo evitando un lockdown generalizzato”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa da palazzo Chigi sull’approvazione del nuovo Dpcm. Il premier ha chiarito che “siamo costretti ad introdurre un piano con ulteriori restrizioni nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio” per evitare una terza ondata. “Abbiamo approvato - ha proseguito - un nuovo piano per fronteggiare l’emergenza sanitaria per le prossime settimane che comprende le festività natalizie. Continueremo con il sistema delle regioni colorate perché sta funzionando”. Questo meccanismo “consente di dosare gli interventi: le misure che approviamo sono adeguate senza inutili penalizzazioni”, ha aggiunto.Secondo Conte, continuando con questi numeri “in un paio di settimane tutte le regioni italiane saranno ‘gialle’”. Gli impianti sciistici "resteranno chiusi dal 21 dicembre al 6 gennaio”, ha puntualizzato il capo dell'esecutivo, per poi aggiungere che, sul fronte istruzione, dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado. Conte ha quindi chiarito che “non possiamo entrare nelle case delle persone e quindi introduciamo una forte raccomandazione: non ricevete a casa persone non conviventi” durante i festeggiamenti del periodo natalizio.Per quanto concerne gli esercizi commerciali, il premier ha confermato che "i negozi da venerdì 4 dicembre al 6 gennaio i negozi potranno rimanere aperti fino alle 21”. Quello che aspetta il Paese sarà “un Natale diverso, ma non meno autentico”, ha affermato Conte. “Occorre impegno ed attenzione e continuare su questa strada finché il vaccino” non arriverà, ha aggiunto.Rispondendo ai giornalisti, il capo del governo ha rimarcato che il giorno 9 dicembre "non c'è da decidere se attivare o no il Mes". Sulla riforma "condivideremo i passaggi con le forze di maggioranza" e, in ogni caso, quella della "riforma nella versione finale del Mes, così come quell'attivazione" eventuale, "sono decisioni che passeranno per il Parlamento".(Rin)