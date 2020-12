Coronavirus: Fauci, mi farò vaccinare davanti le telecamere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive, Anthony Fauci, ha confermato oggi che si farà somministrare il vaccino contro il coronavirus davanti a una telecamera per costruire la fiducia nella scienza che c'è dietro. Durante un episodio del podcast "The Takeout" dell'emittente "Cbs", il giornalista ha detto a Fauci che gli ex presidenti Bush, Clinton e Obama hanno tutti giurato di farsi vaccinare davanti alla telecamera per incoraggiare gli altri a farlo. "Lo farò anch'io". Fauci ha risposto, aggiungendo che avrebbe fatto filmare l'inoculazione "appena arriverà il mio turno". "Spero che arrivi presto" ha aggiunto, scherzando sul fatto di essere "un tipo abbastanza vecchio". (Nys)