Usa: la nipote di Trump, non penso che si ricandiderà nel 2024

- Mary Trump, nipote del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e autrice di un libro su di lui, non crede che suo zio si sarebbe candidato nuovamente alla presidenza nel 2024, nonostante le dichiarazioni del presidente che sembrano suggerire altrettanto. Apparsa su "The View", Mary Trump ha rifiutato l'idea come "assurda". "Penso che questa inizialmente sia stata probabilmente un'idea che gli è stata prospettata per alleviare il suo ego ferito, dopo che ha perso in modo così decisivo contro il presidente Biden", ha detto Trump. "E penso che sia qualcosa a cui si aggrappa come un modo per mantenere la sua rilevanza, che, come ho suggerito prima, sta per calare precipitosamente dopo l'inaugurazione". (Nys)