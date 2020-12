Brasile: governo prevede nove privatizzazioni nel 2021, tra cui Poste ed Eletrobras (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rivelato in uno studio dal portale "G1" pubblicato a fine settembre, il governo del Brasile prevede di riuscire a privatizzare 15 società statali inserite nella lista del Programma di partnership e investimento (Ppi) entro la fine del 2020. Il numero è molto inferiore rispetto a quanto previsto all'inizio dell'anno, quando l'esecutivo stimava di poter concedere ai privati 64 società: del totale dei progetti, riassume la testata, 47 sono stati rinviati al 2021, due al 2022 e almeno cinque sono stati sospesi a data da destinarsi. L'elenco delle privatizzazioni rinviate o sospese, soprattutto per l'incedere dell'emergenza economica del nuovo coronavirus. include l'asta per la gestione della tecnologia 5G, la privatizzazione di sei aziende statali e l'affidamento di concessioni per 22 aeroporti, sei autostrade, due ferrovie. (segue) (Nys)