Brasile: governo prevede nove privatizzazioni nel 2021, tra cui Poste ed Eletrobras (4)

- La prima e più significativa privatizzazione sui cui si impegna il governo Bolsonaro riguarda la compagnia energetica statale Eletrobras. Il piano per privatizzare il colosso del settore energetico attraverso un aumento di capitale e la cessione del controllo azionario è stato annunciato nel 2017, durante il mandato dell'ex presidente Michel Temer, ma continua a incontrare forti resistenze da parte dei parlamentari. Per sbloccare la pratica, il governo ha inserito nella legge di Bilancio del 2021 i fondi per la creazione di una nuova società statale. Questa, ha fatto sapere il ministero delle Miniere e dell'Energia, dovrebbe assumere la gestione di strutture strategiche come la centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu e la centrale nucleare di Angra dos Reis, per poter vendere la struttura che gestisce le reti elettriche più agevolmente. (segue) (Nys)