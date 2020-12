Usa: l'amministrazione Trump fa causa a Facebook per discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Trump sta facendo causa a Facebook con l'accusa rivolta verso il gigante della tecnologia di aver discriminato i lavoratori statunitensi creando processi di reclutamento che favoriscono i titolari di visti temporanei, secondo una denuncia presentata giovedì dal Dipartimento di Giustizia. Lo riporta il sito "The Hill". La denuncia sostiene che Facebook ha creato un processo di assunzione separato per alcuni titolari di status di immigrazione temporanea, come i titolari di visto H-1B, e sostiene che Facebook non ha preso in considerazione i lavoratori statunitensi per più di 2.600 posizioni con uno stipendio medio di circa 156.000 dollari. "Il nostro messaggio a tutti i datori di lavoro - compresi quelli del settore tecnologico - è chiaro: non è possibile preferire illegalmente l'assunzione, la presa in considerazione o l'assunzione di titolari di visto temporaneo rispetto ai lavoratori statunitensi", ha detto in una dichiarazione il vice procuratore generale Eric Dreiband della Divisione dei diritti civili. Un portavoce di Facebook ha detto in una dichiarazione che "mentre contestiamo le accuse contenute nella denuncia, non possiamo commentare ulteriormente il contenzioso in corso". Il portavoce ha anche detto che Facebook sta collaborando con il dipartimento di Giustizia. (Nys)