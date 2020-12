Brasile: 5G, Huawei fiduciosa per la partecipazione all'asta avvia i primi test nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei in Brasile, Sun Baochegn, si è detto fiducioso che il governo brasiliano non impedirà all'azienda di partecipare al bando per l'assegnazione dei diritti dello sviluppo della rete 5G nel paese, in programma per il prossimo anno. "Credo che il governo brasiliano non prenderà la decisione di fermare Huawei perché qualsiasi tipo di restrizione comporterà un costo elevato per il Paese", afferma in un'intervista con il quotidiano "Valor Economico". Per questo motivo, nonostante l'incertezza in merito al una possibile restrizione sull'uso delle apparecchiature per le reti 5G nel paese, Huawei continua con i test della tecnologia. L'azienda ha annunciato oggi un progetto pilota, in collaborazione con l'operatore di telefonia mobile brasiliano Claro e il governo dello stato di Goiás, per utilizzare il 5G per il monitoraggio e l'individuazione di parassiti in una fase iniziale nelle colture della regione di Rio Verde.(segue) (Nys)