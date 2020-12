Brasile: 5G, Huawei fiduciosa per la partecipazione all'asta avvia i primi test nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Baochegn il settore agricolo sarà uno dei principali beneficiari dell'evoluzione delle reti mobili con il 5G. "Abbiamo scelto Goiás perché è uno stato importante per l'agricoltura e questa collaborazione con Claro, governo e i produttori agricoli crea un ecosistema 5G nella regione". Il test prevede il monitoraggio di un raggio di 10 miglia di colture in due formati. Nel primo, un drone intelligente sorvola piantagioni di soia e canna da zucchero, cattura e invia immagini ad alta definizione in tempo reale a un centro di monitoraggio, che identifica prematuramente una formazione di parassiti. Nell'altra applicazione, un robot attraversa il campo acquisendo immagini e dati sulla temperatura e l'umidità del suolo.(segue) (Nys)