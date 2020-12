Brasile: 5G, Huawei fiduciosa per la partecipazione all'asta avvia i primi test nel paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è diventato scenario del confronto globale tra Stati Uniti e Cina sul tema del 5G dopo che l'ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile, Todd Chapman, aveva ipotizzato che società statunitensi potessero decidere di tagliare i propri investimenti in Brasile, a causa del rischio per i segreti sulla proprietà intellettuale legati allo sviluppo della tecnologia 5G da parte della Huawei. "La posizione degli Stati Uniti con i nostri amici e alleati è chiara. Vogliamo fare presente con chi stanno lavorando", afferma l'ambasciatore Todd. "Sappiamo infatti che Huawei, così come altre società cinesi, ha l'obbligo per legge di fornire al governo del suo paese tutte le informazioni che hanno a disposizione. E questa è una questione di sicurezza nazionale per gli stati", ha detto il diplomatico. Dopo aver imposto restrizioni a Huawei, come il divieto di acquistare componenti fabbricati da società statunitensi, Washington ha iniziato ad esercitare pressioni sui propri alleati per impedire all'azienda di prendere il controllo delle reti 5G anche in altri paesi. (segue) (Nys)