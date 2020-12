Brasile: 5G, Huawei fiduciosa per la partecipazione all'asta avvia i primi test nel paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto loro le autorità cinesi negano ogni coinvolgimento negli affari dell'azienda delle telecomunicazioni e, di conseguenza l'intenzione di utilizzare la società privata, per portare avanti azioni di spionaggio. "Il nostro interesse è che questa tecnologia sia utilizzata per promuovere attività economiche, far progredire la società e per il bene dei principi democratici", ha detto Todd. L'ambasciatore chiariva che "la questione della selezione dei fornitori della tecnologia 5G non è per noi un problema commerciale". "Non abbiamo un'azienda statunitense in competizione. Non si tratta di guadagnare denaro, è una questione di sicurezza nazionale. Molti Paesi hanno già deciso di escludere Huawei per motivi di sicurezza, come Australia, Giappone e Inghilterra", affermava Chapman. "Se il Brasile consentisse a Huawei di sviluppare il 5G, non ci sarebbero rappresaglie, bensì conseguenze, dal momento che le informazioni non saranno più sicure, poiché in qualsiasi momento il governo cinese potrebbe chiedere a Huawei di passare informazioni". (segue) (Nys)