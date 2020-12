Brasile: 5G, Huawei fiduciosa per la partecipazione all'asta avvia i primi test nel paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In virtù di questo le aziende statunitensi potrebbero decidere di investire altrove. "Quando si effettua un investimento si deve decidere dove andare. Le aziende che stanno investendo nel settore farmaceutico o dei software tengono in considerazione tutto. La nostra economia si basa sui servizi. La più grande esportazione dagli Usa è la proprietà intellettuale. Dobbiamo proteggere la nostra proprietà intellettuale. E il Brasile deve fare lo stesso", ha concluso. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che mai ha nascosto la sua vicinanza politica e ideologica al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aveva affermato che "la scelta del paese che fornirà la struttura della rete 5G terrà in considerazione la sovranità, la sicurezza dei dati, gli interessi di politica estera dei paesi e non soltanto il prezzo offerto". "Ho dato indicazioni su come procedere nella questione dell'asta, potete stare certi che ho preso in considerazione tutti gli aspetti. A volte il più economico non è il migliore". La posizione apparentemente attendista di Bolsonaro è dovuta al fatto che lo scorso aprile il governo del Brasile ha deciso di non porre il veto alla partecipazione della colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei all'asta. (segue) (Nys)