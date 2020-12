Brasile: 5G, Huawei fiduciosa per la partecipazione all'asta avvia i primi test nel paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gabinetto di sicurezza istituzionale (Gsi) della presidenza della Repubblica aveva infatti concesso il consenso dopo aver analizzato dei rischi per la sicurezza nazionale derivanti dall'affidamento della tecnologia. La decisione del Gsi arrivava a pochi giorni dalla conversazione avuta tra il presidente brasiliano Jair Bolsonaro e il presidente cinese Xi Jinping nata a seguito dell'incidente diplomatico causato dal figlio del presidente Bolsonaro, il deputato Eduardo che aveva accusato la Cina delle responsabilità della diffusione del coronavirus. Deputato che nei mesi scorsi si era opposto in maniera veemente anche alla partecipazione di Hauwei all'asta facendosi portavoce delle preoccupazioni manifestate a più riprese negli ultimi mesi dal governo degli Stati Uniti. L'asta per la gestione del servizio 5G è strategicamente di grande rilevanza e riflette le aspirazioni geopolitiche delle grandi potenze mondiali. (segue) (Nys)