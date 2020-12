Brasile: 5G, Huawei fiduciosa per la partecipazione all'asta avvia i primi test nel paese (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo motivo il governo brasiliano ha stabilito regole per evitare un ampio dominio di una singola azienda. "I fornitori di servizi devono subappaltare a fornitori diversi, in modo che la stessa area geografica abbia almeno due fornitori che utilizzano apparecchiature di fornitori diversi", afferma il testo approvato dal Gsi. L'asta, che si stima avrà luogo nel 2020, dovrebbe raggiungere il valore di 20 miliardi di real 4 miliardi di euro. Il presidente della commissione Esteri della Camera brasiliana, Eduardo Bolsonaro, aveva messo in guardia dal coinvolgimento di Huawei nella costruzione della rete 5G, riferendo al quotidiano "O Globo" che ciò potrebbe influenzare la cooperazione militare tra Brasile e Stati Uniti. Dal canto suo il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourao ha dichiarato che non c'è motivo di fermare gli investimenti di Huawei in Brasile. A maggio del 2019, durante una visita di stato in Cina, Mourao incontrò l'amministratore delegato di Huawei, Ren Zhengfei. In una dichiarazione, la Huawei ha affermato che "continua a seguire le discussioni sull'attuazione della rete 5G in Brasile". La società ha dichiarato di essere presente in Brasile da 21 anni ed è pronta ad espandere la propria partnership con gli operatori locali.Inoltre lo scorso 9 gennaio, il ministro della Scienza, Tecnologia, Innovazione e Comunicazione, Marcos Pontes, incaricato dal presidente Jair Bolsonaro di definire i criteri per la costruzione del rete mobile di quinta generazione aveva affermato che il Brasile non accetterà la pressione degli Stati Uniti imponendo limitazioni alla partecipazione della società cinese Huawei all'asta per l'affidamento del servizio internet 5G nel paese. "Un buon partner capisce sempre le esigenze reciproche", affermava in un'intervista pubblicata sul sito del ministero Pontes. "Infatti il Brasile non indica agli Stati Uniti quali affari fare con la Cina nonostante questi influenzino la nostra agricoltura". Pontes sottolineava che non sarà imposto alcun veto per nessuna azienda e che la scelta sarà assolutamente tecnica.(segue) (Nys)