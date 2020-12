Brasile: 5G, Huawei fiduciosa per la partecipazione all'asta avvia i primi test nel paese (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare incidenti diplomatici, lo scorso luglio il ministero degli Esteri del Brasile ha decretato la segretezza delle comunicazioni diplomatiche contenenti riferimenti allo sviluppo della rete 5G e a società come la cinese Huawei. Secondo quanto riferisce il quotidiano "OGlobo" negli ultimi otto mesi, il ministero degli Esteri ha respinto almeno tre richieste di accesso alle informazioni contenute nei telegrammi scambiati tra le sedi diplomatiche (accesso normalmente illimitato ai sensi della Legge di accesso alle informazioni) sulla base del fatto che la questione è da considerarsi "tema sensibile" e la cui divulgazione "potrebbe influire sulle relazioni del Brasile con i partner bilaterali e multilaterali". In particolare, per giustificare la necessità della segretezza, il ministero degli Esteri ha affermato che i telegrammi sono classificati come "documenti preparatori", atti che invece per la Legge sull'accesso alle informazioni (Lai) sono riservati durante il processo decisionale e disponibili solo dopo la decisione del governo.(Nys)