Bolivia: Tribunale supremo accoglie ricorso di Morales su revisione denuncia per terrorismo e sedizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sala penale del Tribunale supremo di giustizia (Tsj) della Bolivia si è dichiarata "competente" per la revisione della denuncia di sedizione e terrorismo contro l'ex presidente Evo Morales, accogliendo in questo modo un ricorso della difesa del leader cocalero. La decisione del Tsj implica che il caso verrà trattato come un processo alla "responsabilità" nell'esercizio della funzione pubblica, e per tanto la decisione finale sull'imputazione o meno di Morales spetterà all'Assemblea parlamentare plurinazionale, dove il Mas, il partito dell'ex presidente, detiene una maggioranza assoluta. Per approvare in parlamento un "processo alla responsabilità" è necessaria una maggioranza di due terzi. La denuncia contro Morales era stata fatta dal governo dell'ex presidente ad interim Jeanine Anez, sulla base di una registrazione dove una voce attribuita a Morales incita i suoi seguaci alla ribellione contro il governo e ad insistere con i blocchi stradali per impedire gli approvvigionamenti di viveri alle principali città. (segue) (Bua)