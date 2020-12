Bolivia: Tribunale supremo accoglie ricorso di Morales su revisione denuncia per terrorismo e sedizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già il 26 ottobre il Tribunale dipartimentale della capitale della Bolivia, La Paz, aveva revocato l'ordine di cattura emesso contro l'ex presidente Morales per i delitti di sedizione e terrorismo. La decisione, aveva spiegato il presidente del tribunale, era stata presa alla luce delle irregolarità riscontrate nel processo di notificazione degli atti processuali alla difesa dell'imputato. "Nell'analisi procedurale il giudice ha riscontrato che sono stati lesi alcuni diritti della difesa, dato il mandato nei confronti dell'ex presidente non è stato emanato correttamente e non si è tenuto conto del fatto che attualmente si trova all'estero", ha affermato il titolare della corte. La decisione del tribunale giungeva a 24 ore dallo svolgimento dell'udienza nella quale si sarebbe dovuto decidere se accogliere o meno la richiesta del pm di dare corso alle misure cautelari preventive nei confronti di Morales. (Bua)