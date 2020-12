Brasile: coronavirus, Senato approva decreto che stanzia 1.9 miliardi per acquisto vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato dei deputati del Brasile ha approvato il decreto che stanzia un credito straordinario di 1,9 miliardi di real (316,3 milioni di euro) per l'acquisto e la produzione del vaccini contro la Covid-19. I fondi verranno utilizzati per finanziare il contratto sottoscritto tra la casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca, che sviluppa il siero anti-coronavirus in collaborazione con l'Università di Oxford nel Regno Unito e la Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al ministero della Salute brasiliano e considerata una delle principali istituzioni di ricerca sulla salute pubblica al mondo, nonché istituto di riferimento per la ricerca a la cura della Covid-19 per l'America latina. Il decreto esecutivo, firmato lo scorso agosto dal presidente, Jair Bolsonaro, è stato votato nell'ultimo giorno utile per l'approvazione. In mattinata era arrivata l'approvazione alla Camera. Il testo sarà inviato alla presidenza della Repubblica per la promulgazione.(segue) (Brb)