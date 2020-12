Brasile: coronavirus, Senato approva decreto che stanzia 1.9 miliardi per acquisto vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Senato il progetto è stato approvato senza emendamenti al testo originale del governo, con voto simbolico, in una sessione virtuale. A causa dell'urgenza della questione, l'opposizione ha evitato ogni ostracismo parlamentare. "Questo vaccino è davvero qualcosa che porta speranza alla popolazione, qualcosa che è stato previsto da molto tempo, non solo dal Brasile e dai brasiliani, ma in tutto il mondo. Oggi posso dire che stiamo votando un provvedimento provvisorio che fornisce la speranza di poter tornare ad abbracciarci, a vivere insieme e, soprattutto, che possiamo salvare vite nel nostro Paese ", ha detto la relatrice del decreto, la deputata Mariana Carvalho.(segue) (Brb)