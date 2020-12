Brasile: governo fissa per il 26 marzo l'asta per la cessione di 22 aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha fissato per il 26 marzo 2021 l'asta per la cessione dei diritti di gestione di 22 aeroporti del paese. Il bando con i dettagli relativi alle operazioni di cessione sarà pubblicato il prossimo 16 dicembre. Lo ha riferito il dipartimento del Programma di partenariato e investimento del ministeto dell'Economia. La previsione è di offrire 22 aeroporti, raggruppati in tre blocchi. Il blocco sud sarà comporto da nove aeroporti: i due di Curitiba, quello di Foz do Iguaçu e quello di Londrina nello stato del Paraná, gli scali di Navegantes e Joinville, nello stato di Santa Catarina, gli scali di Pelotas, Uruguaiana e Bagé nel Rio Grande do Sul. Il Blocco Nord comprende sette aeroporti: uno a Manaus, uno a Tabatinga e uno a Tefé, nello stato dell'Amazzonia, uno a Porto Velho, uno a Rio Branco e uno a Cruzeiro do Sul, nello stato dell'Acre e uno a Boa Vista nello stato del Roraima. Il terzo lotto, il cosiddetto asse centrale, comprende gli scali di Goiania, Sao Luis e Imperatriz nello stato del Maranhao; lo scalo di Teresina, nel Piauí, quello di Palmas in Tocantins, e quello di Petrolina, in Pernambuco. Secondo l'Agenzia nazionale per l'aviazione civile, prima della crisi causata dalla pandemia, i terminali che andranno all'asta rappresentavano una quota dell'11 per cento del movimento totale dei passeggeri negli scali Brasile. Nel 2019 sono passati dai 22 scali 23,9 milioni di passeggeri tra arrivi e partenze. (segue) (Brb)