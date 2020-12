Brasile: governo fissa per il 26 marzo l'asta per la cessione di 22 aeroporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per facilitare la cessione della gestione degli scali, lo scorso 31 agosto il ministero delle Infrastrutture del Brasile aveva ridotto i requisiti e le quote di offerta minima necessari in vista della privatizzazione di 22 aeroporti che saranno affidati ai privati. L'obiettivo del governo è mantenere gli scali attrattivi per i potenziali investitori di fronte alla riduzione drastica del numero di passeggeri e merci a causa della pandemia di coronavirus. In particolare, le proiezioni aggiornate del ministero indicano che i ricavi lordi dei futuri concessionari tra ricavi tariffari e commerciali durante i tre decenni del contratto saranno inferiori di 3,3 miliardi di real (515 milioni di euro), passando da 17,8 miliardi a 13,5 miliardi di real (da 2,8 miliardi a 2,1 miliardi di euro). Per questo motivo l'offerta minima è stata ridotta di 280 milioni di real (43 milioni di euro) e gli investimenti richiesti di 850 milioni (132 milioni di euro).In origine, il piano del governo prevedeva di mettere all'asta gli aeroporti nel quarto trimestre di quest'anno. Tuttavia, a causa della necessità di aggiustamenti derivanti dalla pandemia, oltre alle difficoltà nelle visite tecniche da parte dei gruppi interessati, il calendario delle aste è "slittato" all'inizio del 2021. Alla fine di maggio, infatti, il ministro delle Infrastrutture del Brasile, Tarcisio Freitas, aveva dichiarato che il governo continua a scommettere sul successo del programma di concessione dei diritti di gestione di 43 aeroporti del paese al settore privato. Per il ministro, il progetto di trasferimento dei terminal attualmente gestiti dalla compagnia statale Infraero non sarà influenzato dalle conseguenze economiche della pandemia covid-19. "Per quanto sorprendente possa sembrare, dico che la vendita degli aeroporti sarà un successo", dichiarava Freitas durante un seminario virtuale con gli investitori del Banco Santander. (segue) (Brb)