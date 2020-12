Serbia-Regno Unito: ministro della Salute Loncar incontra ministra britannica Morton (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra Morton avrà domani degli incontri con la premier serba Ana Brnabic e il ministro degli Esteri Nikola Selakovic. Nel corso della visita Morton incontrerà anche il ministro della Giustizia Maja Popovic e il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petro Petkovic. I colloqui con le autorità serbe si concentreranno sulle sfide comuni legate alla pandemia di coronavirus, oltre che sui preparativi per la presidenza britannica della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26) e il partenariato commerciale tra Regno Unito e Serbia. Saranno inoltre al centro i temi della stabilità regionale, della sicurezza, della cooperazione in materia di difesa e delle riforme. Morton incontrerà anche i rappresentanti dei media indipendenti e delle organizzazioni della società civile. (segue) (Seb)