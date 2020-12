Kosovo: premier Hoti, misure anti Covid resteranno in vigore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annunciando restrizioni ai movimenti in diversi comuni tra cui la capitale, Pristina, il premier Hoti ha spiegato in precedenza che gli spostamenti a partire da venerdì 13 novembre saranno vietati dalle 19 alle 5 del mattino nei comuni che il governo ha incluso nelle "aree rosse" in base al maggior numero di casi Covid-19 attivi. “Ci sono sette comuni nelle zone rosse: Pristina, Podujevo, Gjakova, Gjilan, Ferizaj, Fushe Kosova, Obiliq e Shtimje. Abbiamo preso la decisione di consentire agli operatori economici di lavorare fino alle 19 sulla base delle specifiche del manuale sulla protezione dal coronavirus. Dopo le 19 tutte le attività economiche verranno chiuse e verrà imposto il coprifuoco notturno. Anche l'ingresso e l'uscita da questi comuni dopo le 19 saranno vietati", ha chiarito Hoti durante una conferenza stampa. (Alt)