Disabilità: De Toma (M5s), sia garantita accessibilità universale

- “Il 3 dicembre di ogni anno, sin dal 1981 quando l’Assemblea generale dell’Onu ha istituito questa Giornata per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità e combattere ogni forma di discriminazione, si accende un riflettore su questo tema, il problema è che dal giorno successivo viene spento e tutto prosegue nell’indifferenza generale”. Lo afferma Massimiliano De Toma, deputato del M5s. “Il tema scelto quest'anno - ricorda - è 'Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile'. Per questo ho inteso presentare diversi emendamenti alla legge di Bilancio in esame in queste ore alla Camera, centrati sul tema della disabilità e, per far sì che il tema della disabilità resti centrale anche nelle giornate che seguiranno, ho segnalato degli emendamenti volti a favorire l’accessibilità come mezzo per garantire la piena inclusione delle persone con disabilità. Invito quindi i colleghi, soprattutto quelli della commissione Bilancio che si appresta ad esaminarli, a riflettere sull'importanza di approvare quelle proposte di modifica che daranno soluzione concreta ai problemi delle persone con disabilità come ad esempio facilitare l'abbattimento delle barriere architettoniche per garantire una piena accessibilità degli spazi, anche, ma non solo, nei distributori di carburante perché per coloro che sono in sedia a ruote spesso anche il fare benzina diviene un problema serio. Ecco, nel votare gli emendamenti e non spegnere il faro che si è acceso in questa giornata, occorre dare risposte alle persone, soprattutto a quelle più fragili". (com)