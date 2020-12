Disabilità: Gallone (FI), assicurare continuità didattica a studenti più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, osserva: "In occasione della Giornata internazionale della disabilità non possiamo non rivolgere un pensiero anche oggi ai tanti italiani più fragili che stanno vivendo l'emergenza Covid con maggiore sofferenza e difficoltà rispetto agli altri. In particolare - prosegue la parlamentare in una nota - i 300 mila studenti con disabilità che in tutti questi mesi sono tati praticamente dimenticati dal ministro Azzolina sia nella fase iniziale del lockdown sia nella ripresa dell'anno scolastico. Tanti bambini e adolescenti più fragili infatti sono stati privati per mesi del contatto con gli insegnanti di sostegno e hanno potuto riprendere a frequentare la scuola in presenza grazie soprattutto all'impegno delle famiglie e al lavoro instancabile dei docenti e dei dirigenti scolastici". Secondo l'esponente di FI, "è fondamentale che l'attenzione del governo sia focalizzata su iniziative e misure che da un lato supportino le famiglie che affrontano quotidianamente con enorme dignità condizioni difficilissime e dall'altro assicurino a ogni singolo studente con disabilità di poter seguire le lezioni affiancato dall'insegnante di sostegno". (segue) (Com)